На Ямале после сожженного вертолета запретили продавать детям горючее

На Ямале несовершеннолетним запретили продавать горюче-смазочные материалы. Данное решение, внесенное прокуратурой округа, поддержали депутаты законодательного собрания.

«Необходимость принятия такого запрета обусловлена важностью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также решением задач по профилактике правонарушений и преступлений среди детей, в том числе преступлений террористической направленности», – говорится в пояснении проуратуры.

Исключение будет действовать для лиц, достигших 16-летнего возраста и имеющих право на управление транспортным средством.

Установлена административная ответственность за несоблюдение вышеуказанного ограничения, дополнили в прокуратуре.

Напомним, что вопрос о продаже горючего несовершеннолетним встал на Ямале остро после того, как 11 сентября 2024 года двое подростков в Ноябрьске проникли на стоянку аэропорта и сожгли вертолет. Подростки действовали по указанию неизвестного лица в мессенджере за вознаграждение в четыре миллиона рублей. Для совершения задуманного они использовали бутылки с бензином. Вертолет сгорел полностью.

После расследования уголовного дела под суд попал только один из фигурантов, он уже отправился в колонию. Второй поджигатель не достиг возраста уголовной ответственности.

Отметим, что до вертолета эти же подростки по заданию куратора сожгли оборудование, принадлежащее оператору сотовой связи, причинив ущерб почти на полмиллиона рублей.

Салехард, Елена Васильева

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