Суд снова признал незаконными особые требования «Победы» к багажу пассажиров

Публикации за 02.02.17

Очередная судебная инстанция подтвердила незаконность особых требований лоукостера «Победа» к ручной клади и багажу пассажиров. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассацию компании, которая уже год пытается оспорить требования Минтранса и положения Воздушного кодекса РФ. В данном случае речь идет о манипуляциях в формулировках, по которым перевозчик заставлял платить, как за багаж, даже за маленькие дамские рюкзаки, ссылаясь на то, что это не ручные сумочки.

Тяжба «Победы» с Ространснадзором и Минтрансом началась в июле прошлого года после обращения депутата Госдумы Алены Аршиновой. Ее перевозчик обязал доплатить 2000 рублей за перевозку в салоне малогабаритного женского рюкзака, сославшись на то, что он не является дамской сумочкой и самого слова «рюкзак» нет в перечне видов ручной клади, составленном компанией.

«Мы опираемся на пункт 135 ФАП-82, где про рюкзаки ничего не сказано», – пояснил представитель «Победы». Другими словами, в авиакомпании сослались на то, что рюкзаки независимо от их габаритов, не могут бесплатно провозиться в салоне. Суд определил, что ключевым фактором являются массогабаритные показатели и рюкзак размерами и весом с женскую сумочку должен считаться таковой. Первая из судей, рассматривавших дело, сочла различие между дамской сумочкой и небольшим рюкзаком «игрой формулировок». С ней согласились судьи и в других инстанциях.

В результате проверок Минтранса было установлено, что «Победа» нарушает министерский приказ «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», а также положения Воздушного кодекса РФ. Также авиакомпания нарушила положения Федеральных авиационных правил о норме бесплатного провоза багажа в салоне лайнера, напоминает «Интерфакс».

Сразу после первого проигранного суда в «Победе» объявили, что если им не удастся оспорить решение, они вдвое поднимут минимальный тариф и на треть – прочие тарифы. Ожесточенная борьба за право взимать с пассажиров необоснованные дополнительные сборы понятна для компании. В структуре выручки «Победы» около 30% приходится на оплату сверхлимитного багажа и ручной клади. Выручка лоукостера за 2015 год составила около 10 миллиардов рублей. По данным самой авиакомпании, максимальный сбор в 2000 рублей приходится оплачивать примерно каждому десятому пассажиру рейсов «Победы». За 2015 год лоукостер перевез больше трех миллионов пассажиров (по данным издания Airline Business). Получается, что только на максимальной доплате за багаж в салоне «Победа» за год заработала 600 миллионов рублей. 600 миллионов только с тех клиентов, которых заставили доплатить в последний момент, буквально на стадии регистрации на рейсы. И это без учета выручки от тех пассажиров, которые заплатили за дополнительный багаж заранее, на стадии заказа билета.

Сейчас «Победа» оспаривает в судах еще несколько предписаний Ространснадзора. Например в производстве находятся иски «Победы», касающиеся предписаний ведомства о предоставлении пассажирам горячего питания, установлении видеокамер на борту самолетов и совместного размещения детей.

Последние разбирательства касаются нововведений компании от июля 2016 года. Тогда лоукостер изменил систему бронирования так, что пассажиры, забронировавшие билеты вместе, могут оказаться на соседних креслах, только если оба оплатят услугу выбора места – от 149 до 1000 рублей каждый. По требованиям безопасности перелетов, установленным Ространснадзором, эта норма не касается перевозки детей: ребенок должен сидеть рядом хотя бы с одним из родителей, независимо от тарифных пожеланий любых перевозчиков. Сейчас перевозчик оспаривает эту норму безопасности в суде, чтобы на рейсах «Победы» родители могли сидеть с детьми, только оплатив эту услугу дополнительно.

Представители авиакомпании публично объявили, что их нововведения якобы не касаются полетов с детьми, но тут же подали иск с требованием признать недействительным и отменить требование Ространснадзора, согласно которому размещение детей в самолете вдали от родителей является грубым нарушением законодательно установленных норм безопасности перелетов.

Москва, Алексей Усов

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