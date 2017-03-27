В Кремле выступили против законопроекта о платном въезде в города / «Документ нуждается в доработке из-за коррупциогенности»

Публикации за 27.03.17

В администрации президента России не поддержали законопроект о платном въезде в города. В Кремле полагают, что в нынешней редакции документ «обладает коррупциогенным потенциалом и нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке». Проект закона в таком варианте не может быть рекомендован Госдуме для принятия во втором чтении, отмечается в отзыве государственно-правового управления президентской администрации, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Установленные в законопроекте требования, при которых вводится временное ограничение посредством взимания платы, на наш взгляд, также являются весьма общими и предоставляют органам государственной власти субъектов РФ право посредством взимания платы устанавливать ограничение движения по своему усмотрению. <...> Данный подход обладает существенным коррупциогенным потенциалом и поэтому нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке», – говорится в заключении ГПУ.

Также в документе указывается, что использование понятия «временное ограничение движения транспортных средств посредством взимания платы» не соответствует законодательству. В ГПУ отметили, что владельцы дорог обязаны информировать автомобилистов о сроках такого ограничения, а также о возможности объезда.

Кроме того, в Кремле заявили о необходимости изменения положения о платных парковках: в документе необходимо закрепить право на их бесплатное пользование для машин скорой помощи и других экстренных служб.

В середине марта стало известно, что депутаты Госдумы внесли значительные поправки в правительственный законопроект о платном въезде в города, которые будут распространяться исключительно к их историческим центрам. Изменения разработаны и внесены ко второму чтению документа. Чтобы признать определенные районы городов историческими, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено», пояснил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Напомним, законопроект об организации дорожного движения, в том числе предоставляющий возможность вводить «платный въезд» в городах, был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря прошлого года.

Проект закона правительство внесло в Госдуму 16 апреля 2016 года. В документе содержались нормы, которые могли бы предоставить местным властям возможность вводить безальтернативный платный въезд в определенные зоны городов для борьбы с пробками. Проект предусматривает возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или запрета движения транспортных средств по ним. Против законопроекта выступили депутаты КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Законопроект активно обсуждался и подвергся критике со стороны общественности на самых разных площадках. В дискуссиях принимали участие и депутаты разных фракций, и члены Общественной палаты РФ, и представители некоммерческих организаций.

Москва, Светлана Петрова

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