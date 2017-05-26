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Транспорт

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Публикации за 26.05.17

Власти России передумали вводить платный въезд в города / ... ради общественного спокойствия перед выборами президента

Власти России передумали вводить платный въезд в города ... ради общественного спокойствия перед выборами президента

Власти России решили отказаться от введения платного въезда в города, чтобы не будоражить общество перед президентскими выборами. Соответствующие нормы исключены из законопроекта «Об организации дорожного движения» перед вторым чтением, сообщили в думском комитете по транспорту. Эксперты сочли решение политическим, отмечая, что окончательное решение по предложенным поправкам должен принять Кремль, пишет газета .

По словам первого зампреда профильного комитета ГД по транспорту и строительству Алексея Русских, в последней редакции нормы, допускающие введение платного въезда, «убраны». Парламентарий заверил, что «волноваться не стоит, антинародных законов принимать никто не будет». Он добавил, что в новой редакции документ направлен в государственное правовое управление (ГПУ) президента РФ для согласования ко второму чтению.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в свою очередь отметил, что данное «мудрое решение» было принято «с учетом мнения многих депутатов, избирателей, экспертов и профессионального сообщества».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что «отказ от платного въезда – это политическое решение». Он назвал норму о платном въезде «самой чудовищной частью» законопроекта, указав, что «наша страна теперь не развалится». «Ведь если бы все регионы начали пользоваться платным въездом, то это фактически развалило бы страну, – пояснил он. – Не сомневаюсь, что местные власти с удовольствием драли бы деньги за проезд с транзитных машин, освободив от платы местных». При этом, по его словам, в документе могли остаться другие «опасные» нормы. Речь идет о возможности вводить платную парковку на любых территориях вплоть до дворов и внутриквартальных проездов.

Напомним, проект закона «Об организации дорожного движения», в том числе предоставляющий возможность вводить «платный въезд» в городах, был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря прошлого года. Документ, изначально подготовленный Минтрансом, правительство внесло в Госдуму 16 апреля 2016 года. В нем содержались нормы, которые могли бы предоставить местным властям возможность вводить безальтернативный платный въезд в определенные зоны городов для борьбы с пробками. Проект предусматривал возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или запрета движения транспортных средств по ним. Против законопроекта выступили депутаты КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Законопроект активно обсуждался и подвергся критике со стороны общественности на самых разных площадках. В дискуссиях принимали участие и депутаты разных фракций, и члены Общественной палаты РФ, и представители некоммерческих организаций.

В середине марта текущего года депутаты внесли значительные поправки в документ, которые, по их замыслу, должны распространяться исключительно к историческим центрам городов. Изменения были разработаны и внесены ко второму чтению документа. Чтобы признать определенные районы городов историческими, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено», пояснял глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Однако в конце марта стало известно, что в администрации президента России не поддержали данный законопроект. В Кремле полагают, что в нынешней редакции документ «обладает коррупциогенным потенциалом и нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке». Проект закона в таком варианте не может быть рекомендован Госдуме для принятия во втором чтении, отмечается в отзыве государственно-правового управления президентской администрации.

Москва, Светлана Петрова

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