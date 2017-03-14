Госдума узаконит платный въезд в исторические районы городов / Закон примут до конца лета

Публикации за 14.03.17

В Госдуме в федеральный законопроект «о платном въезде» внесли значительные поправки, которые будут распространяться исключительно к историческим центрам городов. Изменения разработаны и внесены ко второму чтению правительственного законопроекта, рассказал председатель парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах», – сказал Москвичев, отвечая на вопрос «Интерфакса». Народный избранник также подчеркнул, чтобы признать определенные районы городов историческими, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено».

Москвичева рассказал, что данные поправки внесены ко второму чтению соответствующего законопроекта, который, как ожидается, может быть принят в ходе весенней сессии.

Напомним, 16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект об организации дорожного движения, в том числе предоставляющий возможность вводить «платный въезд» в городах.

Проект закона правительство внесло в Госдуму 16 апреля 2016 года. В нем содержались нормы, которые могли бы предоставить местным властям возможность вводить безальтернативный платный въезд в определенные зоны городов. Проект предусматривает возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или запрета движения транспортных средств по ним. Против законопроекта выступили депутаты КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

По словам вице-спикера Госдумы от «Единой России» Петра Толстого, что ограничительные меры по въезду в определенные зоны городов сможет вводить только субъект федерации, «естественно, с предварительным информированием граждан и, что важно, с предложением гражданам альтернативных маршрутов, которые никаким образом не нарушат их законных интересов».

В свою очередь заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов отметил, что при разработке законопроекта изучался опыт других стран. Например, в Лондоне въезд в определенные зоны стоит примерно 10,5 фунта, сказал замминистра. По его словам, статистика показывает, что в городах, где введен платный въезд, количество автомобилей в этих зонах сократилось, возросла скорость передвижения транспорта, а пробки уменьшились на 30%.

Законопроект активно обсуждался и подвергся критике со стороны общественности на самых разных площадках. В дискуссиях принимали участие и депутаты разных фракций, и члены Общественной палаты РФ, и представители некоммерческих организаций.

Москва, Иван Гридин

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