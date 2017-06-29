США ужесточили меры безопасности для иностранных авиакомпаний

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) потребовало от иностранных авиакомпаний, совершающих прямые рейсы в города страны, расширить досмотр пассажиров и проносимых в салон электронных устройств. В противном случае авиаперевозчикам будут грозить запретительные меры вплоть до полного ограничения на пронос в салон ноутбуков и крупных гаджетов.

«Бездействие – это не вариант», – заявил глава МВБ Джон Келли. По его словам, авиакомпании пойдут на усиление досмотра. Как передает Reuters, глава ведомства также добавил, что это не все возможные ограничения. Новые требования направлены на обнаружение взрывчатки. Агентство сообщает, что нововведения затронут самолеты 2 тыс. коммерческих рейсов, которые ежедневно прибывают в США из 280 аэропортов из 105 стран.

Авиационные чиновники сообщили, что авиакомпаниям отводится 21 день на принятие усиленных мер по обнаружению взрывчатки и 120 дней на соблюдение остальных требований.

Как писал «Новый День», ранее в Штаты планировали ввести полный запрет на провоз ноутбуков, что вызвало опасения у перевозчиков. По данным источников Reuters, основные расходы на расширение мер безопасности понесут авиакомпании.

Стоит также отметить, что США уже запретили проносить ноутбуки в салоны самолетов, которые прибывают в страну из десяти аэропортов восьми стран Ближнего Востока, в том числе Египта, ОАЭ, Кувейта, Катара и Турции. Усиленные меры безопасности принимают из опасений, что в крупных электронных устройствах может быть скрыта взрывчатка.

Вашингтон, Иван Гридин

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