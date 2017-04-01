Террористы научились прятать взрывчатку в гаджетах / Сканеры в аэропортах неспособны обнаружить ее

Публикации за 01.04.17

Террористы используют инновационные методы маскировки взрывных устройств для скрытной доставки в самолеты, в частности, под видом батарей питания в ноутбуках, сообщает CNN со ссылкой на источники. Именно этим объясняется частичный запрет на перевозку электроники в ручной клади.

Разработкой таких методов могли заниматься террористические группировки, такие как запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России «Исламское государство». По версии разведслужб, в распоряжении террористов оказалось оборудование, используемое в аэропортах для контроля и обеспечения безопасности. С помощью него они смогли протестировать новые способы маскировки взрывчатки на борт самолета, полагают в спецслужбах.

По мнению экспертов ФБР, отмечает телеканал, обнаружить установленную таким образом взрывчатку будет большой проблемой. По данным телеканала, именно из-за этой угрозы Министерство внутренней безопасности США в прошлом месяце ввело запрет на провоз в ручной клади ряда авиакомпаний, осуществляющих полеты из стран Ближнего Востока и Африки, крупногабаритных электронных устройств – от планшетов и ноутбуков до DVD-проигрывателей и фотоаппаратов.

«Мы не обсуждаем публично конкретную разведывательную информацию, однако данные разведки показывают, что террористические группы продолжают нацеливаться на коммерческие авиакомпании, включая контрабанду взрывных устройств в электронике», – пояснили телекомпании в департаменте национальной безопасности.

Как отмечает РБК, Великобритания также ограничила провоз в ручной клади некоторых электронных устройств на прямых рейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии, в надежде обеспечить безопасность перелетов. Пассажирам, которые следуют прямыми авиарейсами из указанных стран в Великобританию, запретили проносить телефоны, ноутбуки или планшеты, длина, ширина и высота которых превышает 16, 9,3, 1,5 см соответственно. Все гаджеты, не соответствующие заявленным параметрам, должны быть зарегистрированы в багаже.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что в перечень стран, на которые распространяется введенный США запрет, Россия не входит.

Вашингтон, Иван Гридин

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