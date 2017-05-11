США намерены запретить провоз ноутбуков на рейсах из Западной Европы / В целях антитеррористической безопасности

Публикации за 11.05.17

Власти США намереваются расширить запрет на провоз ряда электронных устройств, включая ноутбуки, в салонах самолетов, совершающих рейсы из стран Западной Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Новые меры, вероятно, будут распространяться на таких авиаперевозчиков, как United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. С большой вероятностью с новым заявлением об ограничениях на провоз ноутбуков в салоне самолета выступит министерство внутренней безопасности США. На данный момент министр внутренней безопасности Джон Келли «не принял окончательного решения», отметил пресс-секретарь министерства Дэйв Лапан. Ранее сообщалось, что аналогичные меры США хотят ввести в отношении рейсов из Великобритании.

Если эти меры будут все же приняты МВБ США, то единственным устройством, которое можно будет взять на борт самолета, станет мобильный телефон.

В настоящее время провоз ноутбуков в салоне самолета в США запрещен на рейсах из 10 аэропортов из ОАЭ, Турции, Катара, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока и Северной Африки. Такое решение было объяснено соображениями безопасности. Согласно информации американских спецслужб, террористы «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) активно пытаются разработать бомбу, не содержащую крупных металлических частей, пригодных для проноса в обычном ноутбуке и незаметных для систем безопасности аэропортов.

Как писал «Новый День», в начале апреля стало известно, что террористы применяют инновационные методы маскировки взрывных устройств для скрытной доставки в самолеты, в частности, под видом батарей питания в ноутбуках. Именно этим объяснялся частичный запрет на перевозку электроники в ручной клади.

Разработкой таких методов могли заниматься террористические группировки, такие как запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России, «Исламское государство». По версии разведслужб, в распоряжении террористов оказалось оборудование, используемое в аэропортах для контроля и обеспечения безопасности. С помощью него они смогли протестировать новые способы маскировки взрывчатки на борт самолета, полагают в спецслужбах.

СМИ сообщали, что именно из-за этой угрозы Министерство внутренней безопасности США в марте 2017 года ввело запрет на провоз в ручной клади ряда авиакомпаний, осуществляющих полеты из стран Ближнего Востока и Африки, крупногабаритных электронных устройств – от планшетов и ноутбуков до DVD-проигрывателей и фотоаппаратов.

Великобритания также ограничила провоз в ручной клади некоторых электронных устройств на прямых рейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии, в надежде обеспечить безопасность перелетов. Пассажирам, которые следуют прямыми авиарейсами из указанных стран в Великобританию, запретили проносить телефоны, ноутбуки или планшеты, длина, ширина и высота которых превышает 16, 9,3, 1,5 см соответственно. Все гаджеты, не соответствующие заявленным параметрам, должны быть зарегистрированы в багаже.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.05.17

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