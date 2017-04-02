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Публикации за 02.04.17

В Британии из-за угрозы терактов усилили безопасность в аэропортах и на АЭС
Фото: Trend

В Британии из-за угрозы терактов усилили безопасность в аэропортах и на АЭС

Спецслужбы Великобритании выпустили несколько предупреждений о террористической угрозе. Они объявили, что террористы могли найти способы обхода систем безопасности, в связи с чем британские аэропорты и АЭС обязали усилить защиту, пишет Telegraph.

По данным британской разведки, боевики запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической группировки «Исламское Государство» (ИГ) и других радикальных движений могли разработать методы размещения взрывчатых материалов в ноутбуки и мобильные телефоны, чтобы они могли оставаться незамеченными при досмотре. В связи с этим возникли опасения, что боевики могут использовать свои технологии в аэропортах Европы и США.

Кроме того, были высказаны предположения, что хакеры предпринимали попытки обойти компьютерную защиту АЭС, передает РИА «Новости». Чиновники предупредили, что террористы и шпионы пытаются использовать уязвимости в защитных системах станций. Министр энергетики Великобритании Джесси Норман заявил изданию, что АЭС должны гарантировать устойчивость к возрастающим киберугрозам.

Как писал «Новый День», американские спецслужбы также предупредили о возможных новых «разработках» радикальных группировок, которые могут быть применены для обхода систем безопасности в аэропортах. Есть предположение, что террористы получили в свое распоряжение сканеры, используемые в аэропортах, что позволило выработать методы их обхода.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 02.04.17

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