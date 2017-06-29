Иордания будет закупать российские ГАЗели

«Группа ГАЗ» подписала договор о поставке автомобилей в Иорданию, сообщили в пресс-службе компании. «Соглашение о поставке автомобилей было подписано с компанией-дистрибьютором Al-Sultan. До конца года в Иорданию будут направлены бортовые автомобили «ГАЗель NEXT», которые станут первыми продуктами «Группы ГАЗ», эксплуатация которых начнется на территории Иордании», – говорится в сообщении.

Al-Sultan намеревается провести серию презентаций модельной линейки «ГАЗель NEXT» местным клиентам, которые также смогут протестировать автомобили в реальных условиях эксплуатации. Как передает РИА «Новости», в компании также пояснили, что объем поставок будет зависеть от заказов – в ближайшее время компания отправит в страну первую партию из восьми автомобилей, объемы поставок до конца года определяются.

По словам управляющего директора GAZ International Леонида Долгова, Иордания является стратегически важным рынком для «Группы ГАЗ», как «входные ворота» в регионы Ближнего Востока.

Нижний Новгород, Иван Гридин

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