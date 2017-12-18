Дебоширов не пустят в поезд: в РФ могут появиться «черные списки» ж/д-хулиганов

Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов не исключил появление «черных списков» дебоширов на железной дороге.

По мнению топ-менеджера, «черные списки» в том виде, в котором они существуют в авиации, «вполне могли бы быть и на российских железных дорогах». Впрочем, по словам Иванова, пока соответствующего законопроекта не существует. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

В то же время глава ФПК отметил, что в компании составляют списки нарушителей и предупреждают проводников о наличии в поезде такого пассажира. Однако, подчеркнул он, сегодня перевозчик не вправе отказать таким пассажирам в приобретении билета.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям составлять «черные списки» авиадебоширов и отказывать им в продаже билетов. Соответствующие поправки внесены в Воздушный и Гражданский кодексы, а также в КОАП. Документ был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении 17 ноября и одобрен Советом Федерации 29 ноября.

Согласно закону, перевозчик вправе отказать гражданину в заключении договора воздушной перевозки, если «он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», за нарушение правил поведения либо грубое нарушение общественного порядка на борту самолета. При этом копия постановления о назначении административного наказания за невыполнение пассажиром «законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было правонарушение. Авиакомпания обязана информировать пассажира о включении в «черный список». В числе нарушений, за которые можно попасть в «черный список», хулиганство или действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Также в документе указаны случаи, в которых пассажиру, внесенному в «черный список», не может быть отказано в перевозке. Речь идет о ситуации, когда гражданин возвращается из места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такую территорию, куда тоже можно добраться только на авиатранспорте. Хулигана могут пустить на борт, если он сопровождает инвалида, направляется к месту лечения или едет на похороны родственника. Однако причины должны подтверждаться соответствующими документами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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