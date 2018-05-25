В Южной Корее арестовали российское судно из-за долгов по зарплате

Судно «Николай Касаткин» арестовано в порту южнокорейского Пусана. К таким мерам руководство порта прибегло после жалоб моряков на долги по зарплате. Владелец судна обещает расплатиться с экипажем после продажи груза.

«Николай Касаткин» принадлежит сахалинской компании «Парус». Предприятие не раз задерживало оплату труда экипажам и других своих судов, сообщил РИА «Новости» инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский (ITF).

Известно, что три моряка с арестованного «Николая Касаткина» вернулись домой, так как у них заканчивалась виза. Билеты домой им купила ITF. Остальные члены экипажа продолжают ожидать выплаты зарплаты в Пусане.

Капитан «Николая Касаткина» уточнил, что моряки получили деньги только за март. Судовладелец обещает произвести выплаты за апрель после того, как продаст товар.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 25.05.18

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