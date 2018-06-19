Застрявшие в Китае российские моряки попросили вернуть их домой

В порту Шанхая на ремонте стоит российское судно «Петр Великий». Семь из 19 человек на его борту обратились в Российский профсоюз моряков с просьбой о репатриации. Компания владелец пообещала отправить замену.

Как сообщили в дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков, «Петр Великий» принадлежит ОАО «Мурманское морское пароходство» и ходит под российским флагом. Экипаж сообщил, что 12 июня у них закончились контракты. При этом моряки не получили зарплату за май и аванс за июнь.

В обращении экипаж пожаловался, что на судне наблюдаются проблемы с провизией. Моряки опасаются, что владелец продаст судно, и они останутся без зарплаты. Уточняется, что некоторым на борту требуется медицинская помощь.

В Мурманском морском пароходстве заявили, что уже готовится смена членов экипажа. Семь моряков ждут получения китайской визы. Планируется, что они вылетят на судно 22 июня. Там же рассказали, что сегодня на «Петр Великий» доставят продукты.

Шанхай, Служба информации РИА «Новый День»

Шанхай. Другие новости 19.06.18

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