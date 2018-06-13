Российские моряки застряли в Японии на сломанном судне

В Японии владелец судна Tredecim попросту бросил экипаж на произвол судьбы. Моряки полгода не получали зарплату и теперь просят дипломатов помочь им вернуться домой.

По данным Российского профсоюза моряков (РПСМ), на судне остались трое граждан России и один украинец. Tredecim получил повреждения в море и был доставлен в японский порт для ремонта. Часть экипажа разъехалась, а четверо моряков остались на судне.

«По их словам, обещания о том, что их снимут с судна, затянулись, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату – ситуация сложная», – рассказал РИА «Новости» глава дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. Он уточнил, что сумма долга по зарплате составляет 80 тысяч долларов.

Моряки пытались связаться с владельцем судна, однако он на запросы не отвечал. При этом на руках у них нет трудовых договоров, устраивались на работу за рубежом. Усугубляется ситуация тем, что на судне заканчиваются продукты и топливо. Одному из моряков требуется медицинская помощь.

Завтра представитель консульства РФ в Японии посетит застрявших моряков, чтобы обсудить возможные решения проблемы.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 13.06.18

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