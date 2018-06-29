Российский танкер задержан в порту Южной Кореи из-за долгов по зарплате

В южнокорейском Пусане задержали российский танкер «Палладий» из-за жалоб моряков на задержку зарплаты. Владелец судна заявил, что у него нет денег, а появятся они только, если судно выпустят в море. Следственный комитет России начал проверку.

О задержании танкера сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов. Экипаж пожаловался, что работодатель на протяжении пяти месяцев не полностью выполняет обязательства по контракту. Долги по зарплате составляют около 250 тысяч рублей.

Моряки уточнили, что по договору вознаграждение за их труд меньше, чем было оговорено. Компания обещала компенсировать маленькую зарплату через надбавки и премии. Жалоба моряков поступила в инспекцию Пусана и было решено судно задержать.

Владелец судна заявил, что испытывает финансовые трудности, но пообещал расплатиться с экипажем после того, как танкер выйдет в море.

Тем временем, ситуацией заинтересовались российские правоохранители. Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР объявило о начале проведения проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 29.06.18

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