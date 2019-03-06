В Южной Корее пятерых россиян приговорили к лишению свободы

Южнокорейский суд приговорил пятерых граждан России к тюремному сроку. Все обвиняемые – экипаж судна «Палладий».

По словам консула России в Пусане Романа Быкова, судья вынес вердикт сегодня. «Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан – один год, еще трое моряков – по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», – сообщил дипломат ТАСС.

Решение суда вступит в силу через неделю. Моряки имеют право подать апелляцию. Сотрудники консульства намерены в ближайшее время посетить россиян в следственном изоляторе.

В корейском порту «Палладий» был задержан в конце июня. Поводом послужили жалобы экипажа, с которым у владельца судна закончился контракт. Моряки пожаловались на невыплату зарплаты, а работодатель под разными предлогами не позволяет им списаться с танкера и уехать домой. В августе судно пыталось незаконно покинуть порт и было задержано береговой охраной. Несколько членов экипажа оказали сопротивление и были заключены под стражу, часть моряков все-таки смогли вернуться в Россию.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 05.03.19

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