Российские моряки остались без еды и тепла в Южной Корее

Экипаж танкера «Палладий» пожаловался на нехватку продуктов и отсутствие энергоснабжения. У судовладельца нет денег на обеспечение моряков всем необходимым.

Об осложнении ситуации на борту российского судна сообщили в Генконсульстве РФ в Пусане. «У судовладельца закончились деньги на содержание судна, начались перебои с продовольствием. Из-за долгов его отключили от энергоснабжения», – рассказал «Интерфаксу» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, в порту сейчас довольно прохладно. Температура воздуха – около ноля.

Дипломаты принимают меры, чтобы отправить троих моряков на родину. Еще двоих хотят переселить в гостиницу.

В корейском порту «Палладий» был задержан в конце июня. Поводом послужили жалобы экипажа, с которым у владельца судна закончился контракт. Моряки пожаловались на невыплату зарплаты, а работодатель под разными предлогами не позволяет им списаться с танкера и уехать домой. В августе судно пыталось незаконно покинуть порт и было задержано береговой охраной. Несколько членов экипажа оказали сопротивление и были заключены под стражу, часть моряков все-таки смогли вернуться в Россию.

Пусан, Служба информации РИА «Новый День»

Пусан. Другие новости 10.12.18

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