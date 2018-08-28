Российское судно пыталось незаконно покинуть порт Южной Кореи

Береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер «Палладий». Судно покинуло порт без оформления необходимых документов. Ранее экипаж жаловался на невыплату зарплаты, а судовладелец утверждал, что не может расплатиться с моряками.

Танкер «Палладий» выходил из Корейского пролива, когда его задержал патрульный корабль, передает РИА «Новости». По словам представителя морского спасательно-координационного центра «Владивосток», в настоящее время судно буксируют порт Пусан.

О произошедшем проинформировали представительство МИД России во Владивостоке.

В корейском порту «Палладий» был задержан в конце июня. Поводом послужили жалобы экипажа, с которым у владельца судна закончился контракт. Моряки жалуются на невыплату зарплаты, а работодатель под разными предлогами не позволяет им списаться с танкера и уехать домой.

Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков обратилась в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу «Палладия».

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 27.08.18

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