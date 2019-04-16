Моряки с задержанного в Южной Корее судна вернулись в Россию

Три члена экипажа задержанного в южнокорейском порту Пусан российского судна «Палладий» вернулись домой. В Южной Корее остались несколько россиян, которых ранее приговорили к реальным и условным срокам за попытку самовольно покинуть порт.

Как сообщили «Интерфаксу» в Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков, повар, боцман и донкерман с танкера «Палладий» приобрели билеты из Пусана до Владивостока. Кроме того, моряки получили задержанную за последние четыре месяца зарплату.

«На Дальнем Востоке России это первый случай репатриации моряков за счет страховой компании и выплату невыплаченной заработной платы с момента принятия поправок к Сводной Конвенции 2006 года», – отметили в профсоюзе.

В корейском порту «Палладий» был задержан в конце июня 2018 года. Поводом послужили жалобы экипажа, с которым у владельца судна закончился контракт. Моряки пожаловались на невыплату зарплаты, а работодатель под разными предлогами не позволяет им списаться с танкера и уехать домой. В августе судно пыталось незаконно покинуть порт и было задержано береговой охраной. Несколько членов экипажа оказали сопротивление и были заключены под стражу, часть моряков все-таки смогли вернуться в Россию. В марте 2019 года южнокорейский суд приговорил судовладельца к 2,5 года заключения, капитана – к одному году, еще троих моряков – к 10 месяцам, старшего механика – к условному сроку.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 16.04.19

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