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Вторник, 25 сентября 2018, 08:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Испании задержали российское судно

Испания задержала российское судно «Заполярье», владельцем которого является Мурманское морское пароходство. У компании нет денег на заправку судна топливом, а у экипажа заканчивается продовольствие.

По данным Международной федерации транспортных рабочих (ITF), «Заполярье» должно было перевозить техническую соль для дорог с севера Африки в Великобританию. Однако из-за финансовых проблем, судно не смогло заправиться топливом и продолжить путь. Испанские власти приняли решение отбуксировать «Заполярье» в порт Мотриля, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что большая часть сертификатов, позволяющих российскому судну перевозить грузы, истекла еще 14 августа. «При таких обстоятельствах судно не может плыть до тех пор, пока не будет проведена инспекция, а также не будет подтверждена безопасность судна в соответствии с требованиями Международной морской организации», – заявили в ITF.

Кроме того, владелец не обеспечил «Заполярье» не только топливом, но и продовольствием для команды. Шестеро моряков, у которых закончился контракт, требуют отправки домой.

Стоит отметить, что «Заполярье» – не единственное судно Мурманского пароходства, которое вынужденно простаивает. Компания испытывает финансовые трудности. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам. В свою очередь судовладелец отрицает, что находится в стадии банкротства.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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