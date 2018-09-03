Российские моряки на турецком танкере девять месяцев не получали зарплату

Российский экипаж судна «Риройл-2» объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты. Одни из моряков нуждается в медицинской помощи.

Как рассказали «Интерфаксу» в профсоюзе моряков Ростовской области, 10 человек на танкере, стоящем на рейде в Черном море, устроили акцию протеста. Они не получали зарплату в течение девяти месяцев.

По данным профсоюза, владелец судна – турецкая компания Palmali. Фирма задолжала морякам 200 тысяч долларов. Судовладелец обещает выплатить долги, но вместо этого фактически насильно удерживает экипаж на борту. Танкер находится за 12-мильной зоной уже около четырех месяцев.

Кроме того, старший механик тяжело болен и ему требуется помощь врачей. Капитан судна заявил о намерении направить его в российский порт. «После захода танкера в один из портов России есть намерение предложить властям арестовать судно по искам», – добавили в профсоюзной организации.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 03.09.18

«Ни детей помыть, ни еду приготовить», – жители общежития четвертые сутки живут без горячей и холодной воды (ФОТО, ВИДЕО). / Судебные приставы не смогли найти тюменского мэра, чтобы взыскать долг (ФОТОФАКТ). / Это не люди, это бабки-ёжки: губернатор заклеймил противников пенсионной реформы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»