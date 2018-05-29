В Великобритании заблудился пассажирский поезд

Пассажиры поезда в Великобритании случайно оказались совсем не в том городе, в котором планировали. Машинист перепутал стрелку и увез сотни человек в другом направлении.

Пассажирский поезд выехал из Ньюкасл-апон-Тайн и должен был направиться с севера на юг, однако из-за инцидента в Донкастере его отправили по объездному пути. Машинист запутался и свернул в неправильном направлении, уехав на запад, пишет Daily Mirror.

Одна из пассажирок сообщила в своем микроблоге, что состав доехал до городка Понтефракт в графстве Уэст-Йоркшир. Только там выяснилось, что поезд уехал в неверном направлении.

Сотни пассажиров ожидали, когда их увезут туда, куда они планировали. В результате поезд все же вернулся к развилке, где возникла путаница. Затем людей пересадили в другой состав, чтобы они смогли добраться до станции назначения.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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