В России хотят создать единую систему контроля таксистов

Общественники предложили создать в России единую систему наблюдения за водителями такси, благодаря которой будет можно проконтролировать время отдыха и занятости таксистов, а также прохождение ими медосмотра.

Идею озвучило Общероссийское объединение пассажиров в письме к вице-премьеру Максиму Акимову, передает РБК. «Эта система уникальна и позволяет создать определенные механизмы безопасности. Система не будет позволять получать данные о коммерческой загрузке, а только – показывать время работы, наличие прав и прохождение медосмотра», – отметил зампред объединения Илья Зотов.

По его словам, в настоящее время в России нет механизмов, которые бы контролировали время работы таксистов. Не ведется учет прохождения водителями такси медосмотров. При этом агрегаторы не контролируют, сколько таксисты проводят времени за рулем, в результате повышенная утомляемость становится причиной ДТП.

«В этой системе также предлагается объединить информационные базы агрегаторов такси и таким образом предусмотреть отключение от получения заказов при отсутствии должного отдыха», – пояснил Зотов.

Полномочиями для контроля за таксистами общественники предлагают наделить Ространснадзор.

Напомним, 16 июня в Москве таксист наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе иностранные граждане, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу. На допросе виновник аварии заявил, что провел за рулем 20 часов подряд, на секунду отключился и перепутал педали.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.18

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