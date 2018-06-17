Сбивший пешеходов в Москве таксист уснул за рулем

Мужчина, который устроил ДТП на Ильинке в Москве, был трезв во время аварии. Таксист слишком много времени провел за рулем и на секунду задремал.

Видео допроса водителя опубликовано на сайте столичного главка МВД. Виновник аварии говорит, что никогда не нарушал ПДД, не пил алкоголь перед тем, как сесть за руль, а документы у него в порядке.

По его словам, он проработал около 20 часов подряд, а потому на секунду закрыл глаза, по всей видимости, провалился в сон и перепутал педали газа и тормоза, одновременно повернув руль вправо. Очнувшись и осознав, что случилось, таксист испугался и скрылся с места происшествия. Подумал, что «убьют сейчас, сколько там людей было», говорит мужчина.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель был трезв. Права таксист получил пять лет назад в Киргизии. В Москве работает около месяца.

ДТП произошло накануне на улице Ильинка. Мужчина на такси резко свернул с проезжей части и выехал на тротуар, где сбил несколько человек. В результате аварии пострадали восемь пешеходов. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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