В Москве таксист протаранил толпу пешеходов

В Москве таксист наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали восемь человек. Виновник пытался скрыться с места происшествия, однако его удалось задержать. Он утверждает, что не справился с управлением.

ДТП произошло на улице Ильинка. В Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения. Мужчина на такси резко свернул с проезжей части и выехал на тротуар, где сбил несколько человек. Прохожие поспешили на помощь и открыли дверь автомобиля, в этот момент водитель выскочил из машины и убежал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, виновника ДТП удалось задержать, его доставили в территориальный отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Сам водитель уверяет, что не справился с управлением и не имел намерений сбивать пешеходов.

В результате аварии к медикам обратились восемь человек. Большинство пострадавших чувствуют себя удовлетворительно, одна жертва ДТП получила травмы средней тяжести. Отмечается, что среди пострадавших есть две гражданки Мексики. У них незначительные повреждения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в твиттере, что будет тщательно следить за расследованием инцидента. «На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле» – написал градоначальник.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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