ЦБ изменил правила оформления электронных полисов ОСАГО

Центробанк изменил правила оформления электронных полисов ОСАГО, сообщается на сайте регулятора. Теперь процесс заключения электронного договора ОСАГО может стать удобнее для клиентов, а также улучшит защиту всех участников страхового рынка, полагают в ЦБ.

В частности, теперь ключ простой электронной подписи будет состоять только из цифр и латинских букв, что позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за использования в ключе схожих по написанию русских и латинских букв.

ЦБ также установил требования к электронным копиям документов, которые клиенты е-ОСАГО загружают на сайт страховой компании, и определил, что договор со страховой компанией может вступить в силу только через три дня после его заключения. Кроме того, к одному телефонному номеру может быть привязан только одни личный кабинет клиента страховой компании.

При заключении страхового договора через сайт Российского союза автостраховщиков (система гарантирования) страховщик должен контролировать «правомерность использования» данной системы, в том числе со стороны Банка России. Для этого каждый переход в систему гарантирования страховые компании будут фиксировать на своей стороне. Изменения вступят в силу по истечении 10 дней.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.08.18

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