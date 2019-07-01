Депутаты предлагают запретить частные камеры на дорогах

В Госдуму внесли законопроект, который изменяет правила пользования камерами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В частности, депутаты предлагают запретить негосударственным организациям и ИП фиксировать правонарушения.

Инициаторами поправок выступили депутаты от фракции ЛДПР, передает РИА «Новости». «…Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств (камерам фото-, видеофиксации нарушений ПДД – ред.), а также порядок определения мест их установки определяются правительством Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

В документе уточняется, что работающие в автоматическом режиме камеры фото- и видеофиксации должны находиться исключительно в собственности РФ или региона РФ.

В настоящее время частные комлексы фиксации устанавливаются, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где водители часто допускают незначительное превышение скорости. «Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников (владельцев) транспортных средств», – отмечают авторы законопроекта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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