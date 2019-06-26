Путин потребовал запретить прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, он дал во время заседания Госсовета. Глава государства особо подчеркнул, что целью установки камер на трассах является снижение аварийности и травматизма, а также сохранение жизней людей.

«Цель их установки, уважаемые коллеги – хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали: цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижение нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок. Повторю: предупреждение ДТП – ключевая задача», – заявил Владимир Путин.

Он добавил, что безопасность движения также зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. «С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах – кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям», – констатировал президент.

Он напомнил, что за эту ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом. «Прошу всех, безусловно всех, кого я сейчас упомянул, согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог. И конечно, нужно определиться с темпом, с пошаговым решением этих задач: что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать», – дал поручение глава государства.

Москва, Иван Гридин

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