Прокуроры проверят частные камеры фиксации нарушений ПДД

Генпрокуратура России проведет проверку законности деятельности частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Водители жалуются на нарушения со стороны таких частных «гаишников». Зачастую они устраивают засады не на аварийных участках, а на скоростных трассах, а камеры устанавливают с нарушением стандартов, что приводит к ошибочным штрафам.

Поручение проверить законность установки частных камер Генпрокуратуре дал вице-премьер Максим Акимов, пишут «Известия». Правительство намерено кардинально пересмотреть поход к этой работе и отстранить от нее частный бизнес.

Местные власти привлекают к фотофиксации нарушений ПДД коммерческие организации в целях снижения аварийности. Но по факту частные «гаишники» руководствуются не соображениями безопасности дорожного движения, а желанием поймать как можно больше водителей на нарушениях. В результате камеры устанавливают не на аварийных участках (нерегулируемый перекресток, зебра и прочее), а на пустынных скоростных участках трасс, перед выездом из населенных пунктов или около забытых временных дорожных знаков.

Эксплуатация самих комплексов фотофиксации также вызывает массу нареканий. Приборы устанавливают в нарушении стандартов. Вместо предусмотренного ГОСТом штатива камера может стоять на кирпичиках, ящиках и других подручных средствах, или даже под лобовым стеклом автомобиля, что неизменно ведет к неправильной работе и как следствие к ошибочному измерению скорости.

Более того, лица, которые следят за работой комплекса, зачастую вообще не имеют права этим заниматься. Активисты Федерации автовладельцев России описывают случаи, когда камеру ставят на обочине у овощных палаток, стерегут прибор продавцы. Таким образом, фотофиксация нарушений ПДД превратилась в прибыльный бизнес.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.05.19

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