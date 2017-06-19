Уральский водитель пытался битой сломать фоторадар ДПС (ВИДЕО)

На Среднем Урале автомобилист попытался при помощи биты сломать камеру фиксации нарушений ПДД.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел на 268 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Молодой человек вышел из своего автомобиля, взял биту и, записывая происходящее на мобильный телефон, толкнул комплекс фотофиксации нарушений ПДД, похожий на «Крис-П». Однако радар, наклонившись, остался стоять на месте. Оператор (так называемый «частный осведомитель», – прим. ред.) остановил злоумышленника и сообщил о происшествии в полицию. По госномеру и марке автомобиля вскоре водитель был установлен.

«В настоящее время по факту инцидента ведется разбирательство, – сообщили в отделении пропаганды областного управления ГИБДД. – Нахождение данных комплексов на трассах региона вполне законно. На все установленное оборудование есть документы и удостоверения. Все операторы при этом проходят необходимое техническое обучение, чтобы проводить настройку оборудования на месте. Кроме этого, для осуществления данной деятельности имеются все необходимые документы».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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