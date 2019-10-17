Прокуратура начала проверку «Победы» из-за подорожания билетов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку информации о росте цен на билеты авиакомпании «Победа» на рейсы из-за рубежа в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, в ходе проверки будет «дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов». «В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», – пообещал представитель надзорного ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Новый День», накануне авиакомпания «Победа» объявила о повышении стоимости билетов на рейсы из-за рубежа на 25 евро (40%) с 28 октября. Причиной стало решение Мосгорсуда, обязавшего лоукостер отменить введенную осенью 2018 года плату за регистрацию на стойках в зарубежных аэропортах.

В четверг, 17 октября, «Победа» сообщила, что перевозчик направил обращение в Минтранс с просьбой отменить обязательное включение в тариф авиабилета стоимость услуги регистрации пассажиров в аэропорту, что предусмотрено Федеральными авиационными правилами.

В Минтрансе, комментируя предложение «Победы», заявили, что эта инициатива содержит риски введения российскими авиакомпаниями дополнительных сборов с пассажиров. «В связи с этим данная идея требует всестороннего обсуждения с Советом Федерации, Государственной Думой, общественными организациями и участниками рынка», – цитирует представителя министерства RNS.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

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