«Цены у этого лоукостера не самые низкие»: минтранс и ФАС поговорят с «Победой» о дороговизне авиабилетов

Минтранс РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изучат ситуацию с заявленным авиакомпанией «Победа» повышением стоимости билетов на рейсы из-за границы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель министра транспорта Александр Юрчик, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. Чиновник пообещал представить парламентариям результаты этой работы.

Вопрос о «Победе» представителю минтранса задал депутапт Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. «Цены у этого лоукостера порой не самые низкие, недавно перелет из Москвы в Саратов стоил 33 тысячи рублей, – обратил внимание парламентарий. – А сегодня лоукостер заявил, что цена билетов на рейсы в Россию из-за рубежа поднимется на 40%. Также цены возрастают в 2-3 раза во время праздников. Граждане недовольны. Какая может быть речь о развитии внутренних перелетов, когда вы допускаете такие ситуации?»

Депутат подчеркнул, что вопросами авиационной отрасли должна заниматься не только ФАС, но и минтранс. «Но развития мы не видим, там все против граждан», – упрекнул Пашин чиновников.

В ответ заместитель министра транспорта Александр Юрчик заверил парламентариев, что ситуация с заявлением «Победы» будет изучена. «Эти вопросы должны быть не только в поле зрения ФАС, но в том числе и Министерства транспорта, – согласился он. – Мы во многом устанавливаем правила игры в авиационной отрасли, и очень внимательно следим, чтобы авиакомпании не злоупотребляли своим правом устанавливать самостоятельно цены на билеты. Они имеют право устанавливать цены на билеты по установленным законом правилам. Конечно же, вмешиваться в ценообразование коммерческих предприятий министерство не может, но мы должны внимательно следить вместе с ФАС для того, чтобы не было в этой области злоупотреблений. Мы тоже услышали сегодня, что «Победа» собирается увеличивать цены, мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС, и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях».

Как сообщал ранее «Новый День», авиакомпания «Победа» объявила о повышении стоимости билетов на рейсы из-за рубежа на 25 евро. Причиной стало решение Мосгорсуда, обязавшего лоукостер отменить введенную осенью 2018 года плату за регистрацию на стойках в зарубежных аэропортах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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