Билеты лоукостера «Победа» значительно подорожают

Лоукостер «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%. Данное решение коснется рейсов, выполняемых из зарубежных аэропортов в России. Поводом для такого шага стало решение Мосгорсуда, запрещающее авиакомпании взимать с пассажиров 25 евро за регистрацию на рейс на стойках в иностранных аэропортах при вылете в РФ. Таким образом, суд удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ранее надзорное ведомство заявляло, что введение платы за регистрацию нарушает Федеральные авиационные правила, предписывающие авиакомпаниям обеспечивать регистрацию пассажиров и их багажа без дополнительной платы.

Билеты подорожают 28 октября, когда начнется зимняя навигация, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя перевозчика Елену Селиванову. Стоимость возрастет на 25 евро, что по действующему курсу Банка России составляет около 1,8 тысячи рублей. Новшество коснется и тех пассажиров, кто проходит регистрацию на рейс через интернет. При этом в России такого сбора нет – он включен в общие сборы аэропортов и в стоимость билетов.

В 2018 году средняя стоимость билета «Победы» в одну сторону на международные перелеты составила 4500 рублей. Повышение цены на 25 евро означает рост в среднем на 40%, указала Селиванова, заметив, что это «беспрецедентно высокий разовый рост».

По мнению PR-директор поискового ресурса Aviasales Янис Дзенис, рост стоимости билетов лоукостера вызовет подорожание билетов и у остальных перевозчиков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.19

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