Росавиация призвала авиакомпании отказаться от полетов над Ираном и Ираком

Росавиация выпустила рекомендацию российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами из-за существующих рисков для безопасности полетов. В телеграмме ведомства, направленной всем отечественным авиакомпаниям, говорится, что данная рекомендация касается не только непосредственно рейсов в эти страны, но и транзитных полетов.

«До последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ включая транзитные полеты», – цитирует текст уведомления ТАСС.

Ранее сегодня Федеральное авиационное управление США запретило американским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, а также над водами Персидского и Оманского заливов после ракетного удара Тегерана по двум американским военным базам в Ираке в ночь на среду, 8 января. Таким образом Иран ответил на убийство США в ходе ракетной атаки иранского генерала Касема Сулеймани близ аэропорта Багдада.

Позднее в среду украинский пассажирский самолет Боинг 737-800, направлявшийся в Киев, потерпел катастрофу в Тегеране спустя несколько минут после вылета из аэропорта. Все находившиеся на его борту 176 человек погибли. Иранская сторона назвала причиной крушения возгорание двигателя. В компании «Международные авиалинии Украины», владельце разбившегося лайнера, заявили о его исправности. Представитель перевозчика сообщил, что самолетом управлял опытный экипаж, а сам Боинг прошел последнюю техническую проверку 6 января 2020 года.

После этих событий крупные мировые авиаперевозчики мира также начали корректировать маршруты своих полетов. В частности, авиакомпания Air France объявила о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака из мер предосторожности. Подобные решения приняли также «Малайзийские авиалинии» и «Сингапурские авиалинии».

Российские авиакомпании намерены выполнить рекомендацию Росавиации и изменить маршруты рейсов, пролегающих над частью территории Ближнего Востока. Об этом, в частности, уже заявили S7 и «Уральские авиалинии».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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