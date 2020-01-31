Минюст предложил в разы увеличить штрафы за нарушения ПДД

Минюст разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Речь идет об ужесточении наказаний для водителей, нарушивших Правила дорожного движения (ПДД). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, ведомство предлагает ужесточить наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

Так, Минюст считает необходимым увеличить штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч с 500 рублей до 3 тыс. рублей. Превышение на 40-60 км/ч обойдется нарушителю в 4 тыс. рублей вместо нынешних 1 тыс. – 1,5 тыс. рублей. Кроме того, за повторное превышение скорости на 40-60 км/ч предлагается штрафовать водителя на 10 тыс. рублей и на год лишать прав. «Опасное вождение» будет стоить лихачу 5 тыс. рублей.

«Невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан» будет караться штрафом в 40 тыс. рублей и лишением водительских прав на два-три года. Сейчас за такие действия на дороге какой-либо ответственности не предусмотрено. Штраф за отказ от медицинского освидетельствования предлагается увеличить с 30 до 40 тыс. рублей с лишением прав на 2-3 года (сейчас на 1,5-2 года).

Помимо этого предлагается ввести штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой стекол. Это обойдется водителю в 3 тыс. рублей. За первое такое нарушение также предложено увеличить штраф с 500 до 1 тыс. рублей.

Еще одно нововведение – накопительная система для злостных нарушителей ПДД. Водителей более трех раз нарушивших правила, за исключением случаев, нарушения были зарегистрированы системами фотовидеофиксации, предлагается лишать прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Граждан, управлявших транспортным средством без водительских прав предлагается штрафовать на 10-30 тыс. рублей.

Административный штраф за перевозку детей без специальных автокресел также вырастет: для водителей – с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – с 25 до 30 тыс. рублей и для юрлиц – с 100 до 150 тыс. рублей. Также вводится штраф для индивидуальных предпринимателей – до 35 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.20

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