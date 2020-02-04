Минюст обещал 50-процентную скидку на большинство штрафов по новому КоАП

Согласно новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 60% штрафов можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, рассказали в пресс-службе Минюста.

Такой порядок оплаты распространится более чем на 1000 из 1666 составов правонарушений, предусмотренных в новом КоАП. В действующей сегодня версии кодекса скидка в 50% применялась только к штрафам за нарушение правил дорожного движения (ПДД), за исключением случаев с повышенной общественной угрозой. На сегодняшний день оплатить лишь половину штрафа можно только по 124 статьям КоАП из 1800, что составляет около 7% правонарушений.

В Ведомстве отметили, что гражданин сможет обжаловать срок вынесения постановления о штрафе, если его копия не поступила адресату по почте в 20-дневный срок, отмечает ТАСС.

Как писал «Новый День», проект нового КоАП подготовил Минюст. Основной редакции подвергся раздел о нарушении ПДД. В частности, ведомство предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 рублей до 3 тыс. рублей, а превышение скорости на 40-60 км/ч будет караться штрафом в 4 тыс. рублей вместо нынешних 1-1,5 тыс. рублей. Кроме того, за повторное превышение скорости на 40-60 км/ч предлагается штрафовать водителя на 10 тыс. рублей и на год лишать прав. «Опасное вождение» будет стоить лихачу 5 тыс. рублей.

Штраф за отказ от медицинского освидетельствования предлагается увеличить с 30 до 40 тыс. рублей с лишением прав на 2-3 года (сейчас на 1,5-2 года). Помимо этого предлагается ввести штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой стекол. Это обойдется водителю в 3 тыс. рублей. За первое такое нарушение также предложено увеличить штраф с 500 до 1 тыс. рублей.

Еще одно нововведение – накопительная система для злостных нарушителей ПДД. Водителей более трех раз нарушивших правила, за исключением случаев, нарушения были зарегистрированы системами фотовидеофиксации, предлагается лишать прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Граждан, управлявших транспортным средством без водительских прав предлагается штрафовать на 10-30 тыс. рублей.

Административный штраф за перевозку детей без специальных автокресел также вырастет: для водителей – с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – с 25 до 30 тыс. рублей и для юрлиц – с 100 до 150 тыс. рублей. Также вводится штраф для индивидуальных предпринимателей – до 35 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.02.20

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