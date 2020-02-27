Минюст передумал: драконовских штрафов за нарушения ПДД не будет

Замминистра юстиции России Денис Новак признал, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «не соответствует запросам общества». Он пообещал, что размер штрафов не будут повышать так значительно, как планировалось изначально. Таким образом, проект нового КоАП в этой части будет изменен, заверил замминистра.

По словам Новака, предложения по ужесточению наказания на нарушения ПДД готовило МВД, ведомство преследует своей целью снижение смертности на дорогах. Однако резкое увеличение штрафов не соответствует запросам общества, подчеркнул чиновник, указав, что главная цель нового КоАП не собираемость штрафов.

Как отметил Новак, новый кодекс должен обеспечить безопасность дорожного движения и в целом призван улучшить качество жизни людей. В связи с этим задачу по обеспечению безопасности дорожного движения необходимо решать комплексно. Так, по словам замминистра, нужно развивать инфраструктуру, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и правилам их размещения, а также наводить порядок в порядке установки дорожных знаков. Кроме того, Новак заявил о необходимости развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах ГИБДД, в том числе посредством электронной формы, передает РИА «Новости».

Минюст с целью доработки нового кодекса обратился в правительство РФ с просьбой перенести с марта на май сроки внесения документа в кабмин, уточняет «Коммерсантъ». Правительство пока не отреагировало на обращение министерства.

Как сообщал «Новый День», проект нового КоАП и процессуального КоАП Минюст России опубликовал на портале regulation.gov.ru в конце января. Предполагается, что новая редакция Кодекса вступит в силу 1 января 2021 года. Из документа следует, что штраф за превышение скорости на 20-40 км в час вырастет с 500 рублей до 3 тысяч рублей, штраф за превышение на 40-60 км/ч увеличится до 4 тыс рублей (сейчас 1-1,5 тыс рублей), за превышение на 60 км/ч и выше – 5 тыс. рублей (сейчас 2-2,5 тыс рублей). Такие планы вызвали резкую негативную реакцию общественности. За повторное превышение скорости на 40-60 км в час штраф составит 10 тысяч рублей или водитель будет лишен прав на год. В числе новшеств, которые вызвали широкий резонанс, норма, по которой за пьяное вождение машину будут отправлять на штрафстоянку, откуда ее можно будет забрать за 30 тысяч рублей. Помимо этого, вводится конфискация автомобиля за аварию с жертвами, совершенную водителем-нарушителем на чужой машине.

В Госдуме, комментируя инициативу Минюста резко поднять штрафы за нарушение ПДД, заявили о массе ошибок, нестыковках и необоснованном ужесточении наказания в проекте нового КоАП и призвали премьера Михаила Мишустина провести независимый научный аудит этого документа.

В свою очередь глава правительства высказал мнение, что предлагаемые штрафы непосильны для граждан.

В Минюсте пообещали доработать проект нового КоАП с учетом общественного мнения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.02.20

#Еётамнет: в Челябинске во время снегопада опять рассыпали соль в неположенных местах. / Весной в Серове подорожает проезд в автобусах. / Визовый запрет и ограничение авиасообщения: Россия отреагировала на вспышки коронавируса в Иране и Корее. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»