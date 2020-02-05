«Масса ошибок, нестыковки и необоснованное повышение штрафов»: от Мишустина потребовали провести аудит нового КоАП

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено обращение с просьбой отложить внесение в парламент проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и провести независимый научный аудит этого документа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслав Лысаков, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время обсуждения предложения коммунистов направить правительству РФ запрос о новой версии КоАП.

С инициативой обратиться к кабинету министров с вопросом об основаниях и расчетах, обосновывающих предполагаемые «драконовские меры», выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный. Парламентарий обратил внимание, что в проекте нового Кодекса «в разы предлагается повысить штрафы за превышение скоростного режима, висит ряд понятий совершенно необъективных и необоснованных». При этом Куринный подчеркнул, что проект Минюста встретил крайне негативную реакцию со стороны общества и, в частности, автолюбителей.

Комментируя эту инициативу, Лысаков со своей стороны заверил, что ответы на эти вопросы уже получены. «Основанием для повышения штрафов – Минюст об этом заявил – является позиция МВД, – уточнил он. – Что касается оснований для появления самого документа, новой редакции КоАП, то он готовится в соответствии с почтением правительства от 4.06.2019».

«Вчера фельдсвязью я, как первый зампред комитета, направил г-ну Мишустину обращение с просьбой приостановить дату внесения данного документа в Государственную думу и провести независимый научный аудит этого текста, поскольку там действительно есть масса ошибок, имеет место дисбаланс, нестыковки, действительно необоснованно резкое повышение штрафов за небольшие превышения скоростного режима и тд», – сообщил Лысаков.

Он также отметил, что ранее с резкой критикой документа выступили глава комитета Павел Крашенинников и вице-спикер СовФеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Предложение коммунистов об обращении в правительство в итоге было отклонено.

Проект нового КоАП и процессуального КоАП Минюст опубликовал на портале regulation.gov.ru в конце января. Согласно этим документам, штраф за превышение скорости на 20-40 км в час вырастет с 500 рублей до трех тысяч рублей. За повторное превышение скорости на 40-6 км в час штраф составит 10 тысяч рублей или водитель будет лишен прав на год. В числе новшеств, которые вызвали широкий резонанс, норма, по которой за пьяное вождение машину будут отправлять на штрафстоянку, откуда ее можно будет забрать за 30 тысяч рублей. Кроме того, вводится конфискация автомобиля за аварию с жертвами, совершенную водителем-нарушителем на чужой машине.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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