«Не конская мера»: в Москве поддержали резкое повышение штрафов за превышение скорости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы поддержал резкое повышение штрафов за превышение автомобилистами максимально допустимой скорости. Как сказал замглавы этой организации Артур Шахбазян, штраф в 5000 рублей за это нарушение – не «конская» мера.

«Есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность людей. В данном случае такое превышение скорости преднамеренно. Сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 км/ч. Штраф за превышение скорости в 250 рублей с учетом 50-процентной скидки (за превышение на 20-40 км/ч) абсолютно не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение, угрожающее безопасности», – цитирует его слова «Интерфакс».

По словам Шахбазяна, руководство транспортного комплекса Москвы доносило свою позицию до федеральных органов власти о необходимости повышения штрафов за превышение скорости.

Как сообщалось ранее, Минюст РФ подготовил проект нового КоАП, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, что новая редакция Кодекса вступит в силу 1 января 2021 года. Согласно предлагаемым изменениям, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс рублей (сейчас 500 рублей), за превышение на 40-60 км/ч – 4 тыс рублей (сейчас 1-1,5 тыс рублей), за превышение на 60 км/ч и выше – 5 тыс. рублей (сейчас 2-2,5 тыс рублей). Такие планы вызвали резкую негативную реакцию общественности. В Госдуме призвали нового главу правительства РФ Михаила Мишустина провести аудит нового документа.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 07.02.20

В 2019 году на курортах Турции скончались более 180 россиян. / Названы самые популярные в России профессии. / Аналитики назвали регионы РФ с самой дорогой и дешевой водкой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»