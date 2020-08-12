«Билеты неминуемо подорожают»: авиаперевозчики сообщили о резком скачке цен на топливо

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) обратилась в Министерство транспорта России из-за резкого роста цен на авиационный керосин в аэропорта. Об этом сообщается на сайте АЭВТ. Авиаперевозчики просят Минтранс и Федеральную антимонопольную службу инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиатоплива в российских аэропортах.

Ассоциация отмечает, что по итогам проведенных тендеров на поставку авиационного керосина в период с 1 августа по 10 сентября 2020 года цена топлива в аэропортах выросла от 18% до 62% по сравнению с июлем текущего года.

В письме, в частности, указывается, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово стоимость керосина взлетела на 62,1%, в Домодедово – на 33,4%, в Пулково – на 18%. В аэропорту Краснодара цена на авиатопливо поднялась на 48,4%, в Красноярске – на 48,6%, а в Иркутске – на 28,1%.

АЭВТ подчеркивает, что столь резкий рост стоимости авиакеросина нивелирует принимаемые правительством и авиакомпаниями «меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста».

В связи с этим ассоциация предупредила о «неминуемом росте стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.08.20

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