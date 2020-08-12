ФАС пока не заметила резкого роста цен на авиакеросин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опровергла информацию о подорожании авиакеросина. По данным ведомства, сейчас оптовая (биржевая) цена на это топливо на 30% ниже, чем была год назад. В ФАС предположили, что данные о повышении стоимости может быть связана с нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже.

Как говорится в сообщении антимонопольной службы, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и минтранс России пока не обращались в ФАС по поводу проведения проверки роста цен на авиатопливо. Однако после появления публикаций в СМИ антимонопольщики решили проверить информацию, и в случае ее подтверждения выяснить причины подорожания топлива.

По словам начальника Управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна, ведомство постоянно изучает цены на топливо в аэропортах страны. По состоянию на 10 августа, оптовая (биржевая) цена на авиакеросин была на 30% ниже той, что фиксировалось ровно год назад. В ФАС заверили, что авиатопливо в аэропортах есть, и у перевозчиков отсутствуют сложности с его получением.

«Мы полагаем, что эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах», – заявил Ханян, напомнив, что цены на топливо влияют на стоимость авиабилетов для пассажиров.

Ранее «Новый День» сообщал, что АЭВТ пожаловалась в минтранс РФ на резкий рост цен на авиатопливо. По итогам тендеров на поставку авиационного керосина в период с 1 августа по 10 сентября 2020 года цена увеличилась от 18% до 62% по сравнению с июлем текущего года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

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