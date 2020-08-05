«Жесткая посадка»: осенью Россию ждет волна авиабанкротств

Падение рынка авиаперевозок на фоне ограничительных антикоронавирусных мер может привести ближайшей осенью к череде банкротств авиакомпаний. Такое мнение высказал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

«Не исключаю банкротств российских авиакомпаний осенью. Сегодня из 100 отечественных компаний, имеющих лицензии, на рынке реально работают 48. На первую двадцатку приходится почти 97% перевозок. Но и оставшиеся ведь кого-то возят. И здесь возникает коллизия. По оценке экспертов, еще в 2019 году, до кризиса, избыточное предложение кресел на рынке составляло 12-14%. А что происходит сейчас, когда рынок упал вполовину?» – сказал Савельев, подчеркнув, что в этих условиях авиакомпании начинают «бороться за пассажира всеми способами» и демпинговать, что может привести негативным последствиям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.08.20

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