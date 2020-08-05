российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 августа 2020, 20:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Жесткая посадка»: осенью Россию ждет волна авиабанкротств

Падение рынка авиаперевозок на фоне ограничительных антикоронавирусных мер может привести ближайшей осенью к череде банкротств авиакомпаний. Такое мнение высказал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

«Не исключаю банкротств российских авиакомпаний осенью. Сегодня из 100 отечественных компаний, имеющих лицензии, на рынке реально работают 48. На первую двадцатку приходится почти 97% перевозок. Но и оставшиеся ведь кого-то возят. И здесь возникает коллизия. По оценке экспертов, еще в 2019 году, до кризиса, избыточное предложение кресел на рынке составляло 12-14%. А что происходит сейчас, когда рынок упал вполовину?» – сказал Савельев, подчеркнув, что в этих условиях авиакомпании начинают «бороться за пассажира всеми способами» и демпинговать, что может привести негативным последствиям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.08.20

В Москве обокрали особняк семьи банкира Олега Тинькова. / Сербия покупает в Китае системы ПВО. / Власти РФ хотят сократить финансирование здравоохранения и образования. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Финансовый кризис

«Это страшная вещь»: правительство РФ провоцирует исчезновение дешевых лекарств

Зампред ВТБ: «Реальная доходность по вкладам вернется к ситуации 1995-96 годов»

Неприятные перспективы России: вторая волна Covid-19 больно ударит по экономике страны

На пороге дефолта: россияне оказались не способны себя обеспечить на «черный день»

Доходы российских предпринимателей упали до рекордного минимума

Разрушительные процессы: российская экономика останется под коронавирусным колпаком

В Минфине предупредили о риске пузыря на рынке льготной ипотеки

В России хотят узаконить содержание пенсионеров в обмен на квартиру

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Россия, Транспорт, Экономика, Финансовый кризис,