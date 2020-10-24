Оперштаб высказался по повторному закрытию границ России из-за коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не будет рекомендовать повторно закрыть воздушные границы России из-за нового всплеска заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя штаба.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», – отмечается в сообщении.

Ранее источник агентства сообщал, что в оперштабе на заседании в пятницу обсуждали возможность сокращения рейсов в Турцию и увеличения частоты рейсов в ОАЭ. Кроме того, рассматривались варианты по открытию авиасообщения с новыми странами, но решение принято не было.

Как писал «Новый День», Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Власти сделали исключение только для вывозных, грузовых, санитарных и гуманитарных рейсов. В августе Россия восстановила международное авиасообщение с четырьмя странами – Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

2 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, Мальдивами и ОАЭ.

18 сентября оперштаб принял решение о возобновлении полетов в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Южную Корею.

14 октября стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами – Сербией, Кубой и Японией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.10.20

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