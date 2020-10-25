Когда полетят самолеты в Европу: дан прогноз по открытию границ России

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев дал прогноз по возобновлению авиасообщения с Европой, прерванное из-за пандемии коронавируса.

Глава нацперевозчика выразил надежду на улучшение эпидобстановки и предположил, что самолеты снова полетят в Европу к концу зимы – началу весны. «Я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы, февраль-март, нам дали возможность летать по Европе», – сказал Савельев в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса, за исключением вывозных, грузовых, санитарных и гуманитарных рейсов. В августе возобновились полеты в четыре страны – Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию.

2 сентября правительство РФ распорядилось возобновить авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ. Спустя две с небольшим недели оперштаб принял решение о возобновлении полетов в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Южную Корею.

14 октября стало известно, что Россия восстанавливает авиасообщение еще с тремя странами – Сербией, Кубой и Японией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.10.20

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