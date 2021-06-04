«Отдельные колебания будут»: в «Аэрофлоте» оценили возможность роста цен на авиабилеты

В «Аэрофлоте» не ожидают скачков цен на авиабилеты в 2021 году. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в кулуарах ПМЭФ. Глава нацперевозчика, впрочем, допустил отдельные колебания стоимости билетов, но без резкого роста или сильного падения.

«Баланс спроса и предложения, переизбыточных емкостей, не должен сильно приводить к росту, но отдельные колебания, наверное, будут», – цитирует Полубояринова РИА «Новости». При этом он спрогнозировал, что не будет ни сильного роста, ни сильного падения цен на билеты.

Ранее глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев заявил, что стоимость перелетов для россиян летом вернется на докризисный уровень и продолжит расти в 2022 году. По его мнению, перевозчики вынужденно поднимут цены из-за колебаний курса рубля и подорожания топлива.

Как сообщал «Новый День», Росавиация в начале апреля предупредила о росте цен на авиабилеты с наступлением лета. Глава ведомства Александр Нерадько заверил, что авиакомпании взвешенно подходят к вопросу подорожания перелетов, но не смогут не отреагировать на рост спроса в связи с отпускной порой.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

ГИБДД объявила тотальные проверки в выходные. / В Китае поезд сбил девять работников железной дороги. / Губернатор Шумков на ПМЭФ встретился с министром энергетики Шульгиновым и министром финансов Силуановым. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»