Водителей ждет важное нововведение с 1 сентября

С 1 сентября этого года автомобилисты смогут обжаловать штрафы с камер ГИБДД через портал «Госуслуги». Сейчас законодательство позволяет это сделать двумя способами – отправить заказное письмо в Госавтоинспецию или прийти в отделение ГАИ по месту нарушения.

Однако с осени обжаловать штрафы ГИБДД, выписанные по камерам в любом регионе, можно будет электронно – через сайт госуслуг, передает «Прайм». Эта процедура прописана в поправках в КОАП, которые вступят в действие с 1 сентября 2021 года. Автовладельцам не смогут отказать в рассмотрении онлайн-жалобы.

Ранее в России в России отменили обязательный техосмотр для оформления ОСАГО. Соответствующий закон вступит в силу 22 августа 2021 года. В Госдуме объяснили необходимость этой меры заметным сокращением числа станций техосмотра во время пандемии. Это грозит автовладельцам возникновением проблем с прохождением техосмотра – пройти процедуру будет просто негде.

Добавим, по решению кабмина России действие документов о прохождении техосмотра – диагностических карт, выданных до 1 февраля 2021 года, автоматически продлили до 1 октября текущего года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.08.21

Мэрия Екатеринбурга распределила роли для будущей концессии общественного транспорта. / Выделенные линии для общественного транспорта появятся еще на 7 улицах Челябинска. / Пять авиакомпаний получили допуски на полеты из Екатеринбурга на курорты Египта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»