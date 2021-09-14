В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра

Законопроект об отмене обязательного технического осмотра для легкового транспорта внесен в Госдуму. Процедуру предложили оставить в случае постановки машины на учет или смены владельца.

Среди авторов проекта первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Процедура для коммерческого автотранспорта по-прежнему будет обязательной», – цитирует Турчака пресс-служба «Единой России».

Техосмотр предложено оставить обязательным и для постановки машины на учет, замене основных агрегатов или изменении конструкции, а также в случае смены владельца.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что правительство поддержит инициативу добровольного техосмотра для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов.

Как сообщал «Новый День», в середине июля Глава ГИБДД Михаил Черников предложил реформировать систему техосмотра и оставить обязательное обследование только для грузовых машин и автобусов. Он напомнил, что подобная система предусмотрена Венской конвенцией о дорожном движении от 1968 года.

Москва, Наталья Рязанова

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