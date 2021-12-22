Госдума приняла закон об отмене техосмотра личных автомобилей

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта прошел третье чтение в Госдуме. Россиян освободят от штрафов, если они не пройдут осмотр используемых в личных целях машины или мотоцикла.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Процедура сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Автовладельцы смогут в добровольном порядке проверить состояние своего транспорта. Техосмотр останется обязательным для автомобилей, используемых как такси, автобусов, грузовиков.

После принятия законопроекта в первом чтении он был уточнен, чтобы исключить разночтения. Так, думский комитет по транспорту урегулировал вопрос неназначения штрафов для освобожденных от техосмотра водителей за отсутствие диагностической карты.

Напомним, летом МВД предложило правительству РФ отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов. А добровольную проверку транспорта предложено стимулировать налоговыми льготами и скидками на ОСАГО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»