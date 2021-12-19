Спикер Госдумы прокомментировал перспективы отмены обязательного техосмотра

Законопроект об отмене обязательного техосмотра готов к принятию в окончательном варианте – все положительные заключения получены. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нижняя палата парламента рассмотрит документ во втором чтении в предстоящий вторник, а в окончательном – в среду, 22 декабря.

Володин уточнил, что после принятия законопроекта в первом чтении многих беспокоил вопрос: не придётся ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с КоАП? «Договорились решить эту проблему – соответствующее поручение было дано Комитету по транспорту», – пояснил он в комментарии в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы заверил, что законопроект был доработан в интересах автовладельцев. «Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, – не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков – в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан», – отметил Володин.

Москва, Светлана Антонова

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