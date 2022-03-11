Закрытие неба на юге России продлили до 20 марта

Авиавласти России решили продлить закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Минтрансе. «До 20 марта, 3:45 мск», – сказал собеседник агентства.

Оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» подтвердил продление режима закрытого неба на юге России до 20 марта, передает РИА «Новости». В компании сообщили, что ограничения, связанные с вылетом и прилетом самолетов в аэропортах Краснодара и Анапы, продлены до 3:45 мск 20 марта.

Напомним, Росавиация 24 февраля закрыла аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Решение было принято в связи с военной спецоперацией России на Украине.

Изначально запрет был установлен до 2 марта, потом его продлили до 3:45 мск 8 марта, а затем – до 3:45 14 марта.

Обновлено

Росавиция сообщила о продлении режима закрытого неба на юге России до 03:45 мск 20 марта. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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